Napoli, l’Europa si allontana dopo il chiarimento UEFA: le combinazioni utili agli azzurri

La frase che ha gelato il sangue nelle vene di Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore è questa: “se la vincitrice della Conference League si qualifica alla Conference League attraverso il campionato, il numero di posti disponibili per la federazione per la Conference League diminuisce di uno”.

Tradotto, vuol dire che il suo Napoli non potrà sperare nella vittoria della Fiorentina in finale contro l’Olympiakos per accedere alla competizione anche da nona in classifica. Servirà obbligatoriamente mantenere l’ottavo posto.

Napoli, la Conference League si allontana dopo il chiarimento UEFA: le combinazioni utili agli azzurri

Dopo la sconfitta sanguinosa contro il Bologna maturata nel funesto sabato dello stadio Diego Armando Maradona, le possibilità degli azzurri si stanno riducendo via via sempre di più. A 180′ dal termine del campionato, il Napoli si trova sì all’ottavo posto, ma tra qualche ora la situazione potrebbe già cambiare. Facciamo chiarezza.

La classifica attualmente dall’8° piazzamento in giù recita così: Napoli 51 (36), Fiorentina 50 (34), Torino 50 (36). Quelle tra parentesi sono le partite giocate: i viola scenderanno in campo stasera al Franchi contro il Monza, e poi ospiteranno proprio gli azzurri venerdì 17.

Questo il quadro delle tre squadre interessate:

36a giornata

Fiorentina-Monza

37a giornata

Torino-Milan

Fiorentina-Napoli

38a giornata

Atalanta-Torino

Napoli-Lecce

Cagliari-Fiorentina

29a giornata

Atalanta-Fiorentina

Già stasera, dunque, in caso di vittoria della Fiorentina, il Napoli potrebbe perdere l’ottava posizione. Se i viola dovessero battere il Monza la classifica diventerebbe: Fiorentina 53 (35), Napoli 51 (36), Torino 50 (36).

A quel punto il Napoli dovrà obbligatoriamente vincere al Franchi venerdì prossimo, per riportarsi a +1, e confermare contro il Lecce all’ultima giornata il piazzamento.

Se gli uomini di Calzona dovessero perdere in Toscana, sarebbero matematicamente fuori dai giochi.

In caso di pareggio, invece, rimanendo a -2 dovrebbero battere il Lecce e sperare che la Fiorentina perda a Cagliari e Bergamo, mentre il Torino dovrà non battere almeno una tra Milan e Atalanta.