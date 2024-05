Gli atleti del Centro Ginnastica Turris salgono sul gradino più alto del podio a Plzen, in Repubblica Ceca, vincendo l’International Cup di Teamgym.

Il Centro Ginnastica Turris trionfa a Plzen

Dopo il piazzamento dello scorso 21 aprile alla tappa nazionale di Teamgym a Conselice, in provincia di Ravenna, dove gli atleti corallini si sono aggiudicati il titolo di vice campioni d’Italia, un altro risultato di prestigio per il Centro Ginnastica Turris. La squadra che si è presentata nella categoria Junior Mix ha portato gli elementi più alti della gara guadagnandosi il primo posto. Gli atleti capitanati da Ersilia De Chiara e Vincenzo Festa hanno fatto emozionare la città intera di Torre del Greco. La squadra è composta da Leone Simone, Falanga Alessandra, Giacobelli Roberta, Palumbo Kesia, Religioso Silvia. Gli atleti al ritorno riprenderanno gli allenamenti per un nuovo obiettivo.

Un’eccellenza di Torre del Greco

Gli atleti del Centro Ginnastica Turris sono una vera e propria eccellenza di Torre del Greco e riescono a mettersi in evidenza in occasione di ogni gara o torneo a cui prendono parte, sia a livello nazionale che internazionale. Tra le ultimissime soddisfazioni la convocazione in nazionale di ben 7 ragazze, che vestono la maglia azzurra per le gare internazionali che si tengono in giro per l’Italia e l’Europa: Gualtieri Noemi, Siglioccolo Tea, Religioso Silvia, Giacobelli Roberta, Zeno Angelina, Palumbo Kesia, Valente Mia si sono distinte durante il Collegiale Nazionale di Teamgym che si è svolto lo scorso dicembre a Cesenatico.