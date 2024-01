L’ennesimo risultato di eccellenza per Torre del Greco grazie al Centro Ginnastica Turris: sette atlete infatti vestiranno la maglia della Nazionale Italiana per le gare internazionali che si terranno a breve in giro per l’Italia e l’Europa.

Le atlete del Centro Ginnastica Turris convocate in Nazionale

Dal 27 al 30 dicembre 2023, presso l’Accademia Acrobatica Italiana di Cesenatico, si è svolto il Collegiale Nazionale di Teamgym dove si sono distinte sette atlete del Centro Ginnastica Turris, le quali sono dunque entrate in Nazionale. Si tratta di Gualtieri Noemi, Siglioccolo Tea, Religioso Silvia, Giacobelli Roberta, Zeno Angelina, Palumbo Kesia, Valente Mia.

L’appello di Ersilia De Chiara al Comune: “Chiediamo una struttura più sicura”

Grande la soddisfazione della coach Ersilia De Chiara che, ancora una volta, fa un appello alle istituzioni affinché il Comune di Torre del Greco si impegni attivamente per rispondere alle esigenze di questa realtà che nonostante la mancanza di infrastrutture, nonostante l’assenza di attenzione e tutele a livello comunale, riesce a raggiungere risultati sportivi impressionanti e che dànno lustro alla città del corallo. Non si chiede un regalo, ma semplicemente una struttura in cui allenarsi in sicurezza.

L’impegno del sindaco Mennella durante la trasmissione Turris Live

Da quest’ultimo punto di vista sembra, tuttavia, che qualcosa si stia muovendo. Ieri sera, durante la trasmissione Turris Live di Vesuviolive.it, è stato ospite il sindaco Luigi Mennella che ha incontrato i rappresentanti di diverse realtà sportive cittadine. Tra costoro vi era proprio Ersilia De Chiara che ha mostrato al primo cittadino non solo i risultati del Centro Ginnastica Turris, ma anche i bisogni affinché l’attività possa proseguire e migliorare.

Mennella si è assunto l’impegno nei confronti di tutte le realtà a fare in modo da risolvere le questioni che riguardano ognuno. Un apporto fondamentale sarà dato dalla realizzazione della Cittadella dello Sport a viale Europa. È stato proprio il sindaco a proporre un nuovo confronto nel mese di giugno con tutti i rappresentanti, che sarà ovviamente organizzato e moderato da Vesuviolive.