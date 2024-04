Antonio Conte è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della SSC Napoli da giugno prossimo. A confermarlo è anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che in diretta su Sky Sport ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a riguardo.

“Conte ha dato disponibilità totale al Napoli”: Gianluca Di Marzio conferma l’affare, i dettagli

Ecco le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport: “Conte ha dato la sua disponibilità totale al progetto Napoli. L’ha fatto lui, l’hanno fatto anche Stefano Pioli e Giampiero Gasperini. Adesso la palla è passata al patron del club Aurelio De Laurentiis, che a breve deciderà il da farsi. Non posso confermare se le parti siano prossime a definire l’accordo, ma di certo il tecnico leccese ha già sposato il progetto azzurro in tutto e per tutto”.

Parole che fanno il paio con l’indiscrezione riportata nei giorni scorsi da Ciro Venerato, che attraverso i rotocalchi Rai aveva dichiarato l’imminente fumata bianca.

Antonio Conte dovrebbe firmare un contratto triennale da 50 milioni di euro lordi, circa 8 netti a stagione comprensivi di bonus. Inoltre l’ex commissario tecnico della nazionale italiana avrà carta bianca sul mercato ed una clausola speciale: potrà liberarsi quando vorrà senza dover pagare antipatiche penali.