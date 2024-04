Antonio Conte sta per diventare il nuovo allenatore della SSC Napoli. Il giornalista Rai Ciro Venerato, nel corso del TG Sport, ha aggiunto dettagli alla bomba lanciata qualche ora prima.

Conte nuovo allenatore del Napoli: “Si attende solo la mossa ufficiale, è entusiasta”

Secondo Venerato, “sono giorni di grande attesa per Antonio Conte, che ha reso pubblico il suo assoluto entusiasmo per la scelta napoletana. Il tecnico aspetta solo la mossa ufficiale da parte della SSC Napoli ed in particolare da Aurelio De Laurentiis“.

“Il leccese ha le idee talmente chiare, che poco tempo fa ha rifiutato un’offerta faraonica proveniente dall’Arabia Saudita. Conte sa già quale strategia adottare, ed è certo di essere l’uomo giusto per rilanciare la squadra. Manca solo l’annuncio: il contratto sarà triennale, a cifre blu”.

“Per quanto riguarda Pioli e Gasperini, sono stati valutati dalla società, mentre Italiano è stato messo in standby. De Laurentiis sa bene che, dopo una stagione del genere, non può più permettersi errori. La piazza è in fermento: dal mercato non arriveranno molti altri calciatori. Gli acquisti saranno pochi, ma mirati, perché per Conte questa rosa è già di primo livello”.

“La condizione che il tecnico ha imposto al patron, è di non invadere il suo campo e di rispettare il suo lavoro. Conte è stato snobbato da Milan e Juventus, e non vede l’ora di prendersi la sua rivincita”.