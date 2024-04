Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della SSC Napoli. A rivelarlo è il giornalista Rai Ciro Venerato, che nel corso del telegiornale odierno ha dichiarato: “Conte ha rotto gli indugi, è pronto a firmare per il Napoli. È certo di essere l’uomo giusto per rilanciare gli azzurri. La palla passa ora a De Laurentiis, che in questi mesi ha valutato anche Gasperini e Pioli e ha messo in stand-by Italiano, in attesa del salentino”.

Conte ha detto sì a De Laurentiis: “Raggiunto l’accordo con il Napoli”. I dettagli dell’affare

“Il patron di Filmauro ha definito assieme all’ex ct della nazionale tutti i dettagli economici. Si parla di un progetto triennale a cifre blu, per uno storico sodalizio. La piazza è in fermento, scioccata da questa disastrosa stagione. Il presidente sa che non può più sbagliare scelta, optando magari per mezze figure o tecnici da rilanciare. Conte è un vero e proprio rottamatore, sa come ricostruire dalle macerie”.

“Per quanto riguarda il mercato la linea è stata già dettata: pochi acquisti, ma mirati. Basta scommesse: per Conte la rosa va già bene così, va solo rilanciata mentalmente. De Laurentiis dovrà rispettare il lavoro del mister, evitando invasioni. Tra pochi giorni sapremo se il numero 1 del club sarà pronto a consegnargli le chiavi della squadra. Conte è stato snobbato da Juventus e Milan, e questo l’ha caricato ancora di più. Vuole la sua rivincita”.