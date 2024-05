I giornalisti di VesuvioLive.it premiati come Eccellenze del Sud: il riconoscimento a Montecitorio

I giornalisti di VesuvioLive.it premiati come Eccellenze del Sud in campo giornalistico

I giornalisti di VesuvioLive.it premiati a Montecitorio come Eccellenza del Sud per essersi particolarmente distinti in campo giornalistico.

Lunedì 6 maggio, presso la sede della Camera dei Deputati, il direttore responsabile di VesuvioLive.it, Francesco Pipitone, ed il responsabile dell’area identità e meridionalismo, Emilio Caserta, hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani dell’onorevole Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori”.

I due giornalisti sono stati premiati per il loro impegno quotidiano di rappresentazione e racconto della città di Napoli e dell’intero Mezzogiorno, una narrazione che pone l’accento sulle eccellenze, la storia, la cultura millenaria di questo territorio, oltre alla denuncia anche veemente dei torti che i cittadini meridionali subiscono in maniera sistematica: dalla sanità alle infrastrutture, dalla piaga dell’emigrazione e dello spopolamento all’istruzione, dalla differenza di trattamento mediatico al dirottamento di risorse per miliardi di euro verso le aree già ricche del Paese.

Insieme ai due hanno ricevuto il premio anche altri colleghi, altrettante eccellenze dell’informazione campana e meridionale come tra cui Diletta Acanfora e Gennaro Coppola di Canale 8, Mario Abenante di Minformo Tv.