Portici, è allarme sicurezza: spari in strada dopo una lite tra adolescenti

Momenti di terrore la scorsa notte a Portici: alcuni adolescenti avrebbero esploso colpi di pistola intorno alle 23,30 nella zona del corso Garibaldi, salvo poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Portici, allarme sicurezza: spari in strada dopo una lite tra adolescenti

L’episodio, al vaglio degli agenti di Polizia del Commissariato Portici-Ercolano, secondo una prima ricostruzione sarebbe scaturito da una lite tra giovanissimi.

Dopo un acceso diverbio tra due gruppi di adolescenti, uno di questi si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di alcuni scooter nello stesso luogo, esplodendo colpi di pistola – rivelatisi poi a salve – verso l’attività commerciale all’interno della quale le vittime della spedizione punitiva si erano rifugiate.

Un avvenimento che ha richiamato alla mente degli abitanti di Portici la doppia sparatoria dello scorso mese di settembre: la prima in via San Cristofaro, quando nei pressi di un parco giochi per bambini due ragazzi rimasero feriti – la seconda in via Dalbono.

È dilagante il fenomeno delle armi in possesso di adolescenti: solo pochi giorni fa, nella zona di Bagnoli, due 15enni sono stati accoltellati da un 17enne in un noto locale della zona rischiando la vita.