La Festa della Mamma al Museo di Pietrarsa: edizione speciale della Giornata dei Bambini

La Festa della Mamma al Museo di Pietrarsa. Domenica 12 maggio, dalle ore 9:30, si svolgerà una nuova edizione speciale della Giornata dei Bambini: è così che il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa vuole omaggiare tutte le mamme, che avranno la possibilità di trascorrere una giornata insieme ai loro bambini con tantissimi laboratori e attività da fare insieme.

Festa della Mamma al Museo di Pietrarsa: edizione speciale della Giornata dei Bambini

Il programma della Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa è davvero ricco di iniziative. Ecco di seguito l’elenco:

– Creiamo un gioiello con un cristallo prezioso a forma di angelo con la confezione regalo: i turni alle ore 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00 e 17:00 (6-13 anni)

– Il tesoro di Mamma: i turni alle ore 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 e 17:00 (6-10 anni)

– Un cuore per te Mamma… costruisci il portachiavi per la tua mamma: i turni alle ore 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30 e 17:30 (6-13 anni)

– Mamma mi aiuti a costruire un teatrino?: i turni alle ore 11:30, 13:00, 15:00 e 16:30 (6-13 anni)

– Una spilla per te Mamma: i turni alle ore 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 e 16:30 (6-13 anni)

– Pietrarsart: il ventaglio vanitoso: i turni alle ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30 (4-8 anni)

Come partecipare

Ogni bambino potrà prendere parte a un massimo di due laboratori. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni). Per le attività in programma è richiesta la prenotazione: per prenotare inviare un messaggio WhatsApp al 3356422368. Maggiori dettagli su orari e tariffe clicca su sito di Fondazione FS.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa

Dove: Via Pietrarsa, snc, 80146 Napoli NA

Quando: Festa della Mamma, domenica 12 maggio 2024 dalle ore 9:30

Prenotazione: 3356422368 (WhatsApp)