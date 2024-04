VIDEO/ Mare sporco e chiazze marroni a Torre del Greco. La qualità delle acque era “eccellente”

Una domenica dalle temperature quasi estive, ma purtroppo il mare a Torre del Greco era sporco. Sui social, nei gruppi dedicati ai cittadini torresi, sono molti i video e le foto caricati da utenti che hanno documentato la presenza di grandi chiazze di colore marrone che galleggiavano sulle acque della Litoranea.

Mare sporco sulla Litoranea a Torre del Greco

Secondo gli ultimi dati diffusi da Arpac, all’inizio del mese di aprile, la qualità del mare è eccellente, sia nel tratto denominato Litoranea Nord che in quello Litoranea Sud. Acque eccellenti anche nei pressi Torre di Bassano. Se questi sono i risultati delle rilevazioni, nella realtà si è verificato qualche problema la cui origine non è stata ancora accertata che ha fatto desistere diversi aspiranti bagnanti a tuffarsi.

Il Campania il 97% di acque balneabili

Le ultime rilevazioni Arpac avevano dato risultati entusiasmanti: in Campania le acque balneabili si sono attestate al 97% del totale della costa monitorata, stesso dato dell’anno precedente ma con un considerevole aumento delle acque “eccellenti” che passano dall’88% della scorsa annualità al 90% di questa stagione. In totale sono 19 le aree balneari caratterizzate da un mare risultato ancor più limpido dalle ultime indagini, passando al livello “buono” o “eccellente”. Tra queste, come detto, anche le acque della Litoranea di Torre del Greco.