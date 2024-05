Degna dei migliori dissing tra rapper americani, la querelle tra Alfredo Pedullà e Carlo Alvino ha raggiunto il suo apice – per ora – con un video pubblicato dall’esperto di calciomercato.

Pedullà attacca Alvino: “Vatti a mangiare la pizza e non screditare il lavoro degli altri”

Ricostruiamo i fatti: ieri Pedullà aveva annunciato l’incontro tra Antonio Conte ed alcuni esponenti della dirigenza della SSC Napoli, avvenuto secondo il giornalista sabato a Torino. Una vera e propria ‘bomba’, che aveva fatto il giro del web.

Poche ore dopo era arrivata la smentita di Carlo Alvino, che aveva dichiarato pubblicamente l’infondatezza della notizia divulgata. Apriti cielo: poche ore fa l’esperto di calciomercato, da anni volto fisso al fianco di Michele Criscitiello a Sportitalia, ha pubblicato un lungo video (che riproponiamo), in cui senza mezzi termini attacca il collega chiedendogli in maniera netta e decisa, in sostanza, di farsi gli affari propri, e non screditare il lavoro degli altri: “Se tu non hai visto, o non hai una fonte, vatti a guardare il panorama dal Maschio Angioino, vatti a mangiare uno spaghetto o una pizza dove sai tu, ma lascia lavorare gli altri”.