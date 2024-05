Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rilasciato, attraverso i suoi profili social, interessanti dichiarazioni circa la trattativa tra Antonio Conte e la SSC Napoli. Secondo il giornalista, sabato ci sarebbe stato (e lo afferma con certezza) un fondamentale incontro a Torino tra le due parti, che avrebbe dato un’accelerata decisiva alla trattativa.

IL RETROSCENA/ “Conte e il Napoli si sono incontrati sabato a Torino, ho la certezza”

Queste le parole di Pedullà: “Antonio Conte ha incontrato il Napoli. È successo sabato scorso a Torino: è stato un incontro importante, proficuo. Non era presente De Laurentiis, ma è evidente che abbia mandato chi lo ha rappresentato nel migliore dei modi. Il primo discorso è stato legato all’ingaggio: Conte, per la voglia che ha di tornare, non va a toccare cifre che si aggirano attorno ai 10 milioni, ma hanno parlato di una base di 6,5-7 milioni più 2 di bonus nel caso in cui il Napoli si qualificasse alla Champions League”.

Per quelli che sono stati i risultati di Conte sono bonus abbastanza semplici da raggiungere. C’è la grande disponibilità da parte del tecnico: sapete bene che aveva incontrato più volte De Laurentiis, l’ultimo a gennaio. Ad aprile vi avevo parlato di una percentuale cresciuta dal 10% al 50%. Adesso sono sicuramente superiori, ma bisogna viaggiare con prudenza”.

“Conte vuole calciatori forti, ma non ha fatto identikit. Stanno parlando di ingaggio ed emolumenti, gli aspetti tecnici si valuteranno in un momento successivo. Nel frattempo il Napoli ha tolto tutti gli altri allenatori dal casting: la precedenza ce l’ha Conte. Entro domani il club avrebbe dovuto dare una risposta Italiano, ma non credo che questa avvenga. Adesso l’autostrada su cui agisce la dirigenza è quella che porta a Torino. Il Milan non è su Conte”.