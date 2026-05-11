Federico Pitocchi: l’ingegneria tra eredità storica e visione pratica

Nel mondo delle professioni tecniche, dove spesso i numeri e le normative sembrano prevalere sul fattore umano, la figura dell’Ing. Federico Pitocchi emerge come una sintesi tra memoria storica e pragmatismo moderno. Libero professionista stimato, attivo soprattutto nel settore dello sviluppo industriale e commerciale, Pitocchi non è solo un nome nel panorama tecnico locale, ma il portavoce di un modo di intendere l’ingegneria che affonda le radici in una tradizione lunga 70 anni.

Una tradizione di famiglia lunga settant’anni

Parlare di Federico Pitocchi significa, inevitabilmente, parlare di una continuità generazionale che ha segnato il territorio. La sua carriera non è nata dal nulla, ma è l’evoluzione di una solida tradizione tecnica familiare che da oltre sette decenni opera con un mantra preciso: rigore progettuale e responsabilità.

Tuttavia, Pitocchi ha saputo declinare questa eredità con un approccio estremamente contemporaneo. La sua esperienza nella gestione di commesse complesse lo ha portato a confrontarsi quotidianamente con le sfide dello sviluppo industriale, dove la teoria deve necessariamente piegarsi alla logica del cantiere e della fattibilità reale.

L’impegno per i colleghi: “Conoscere le difficoltà per risolverle”

La decisione di candidarsi al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri nella lista “Ordine Futuro” nasce proprio da questa consapevolezza “di strada”. Pitocchi non parla dai vertici di un ufficio asettico, ma da chi vive ogni giorno le complessità della libera professione.

«Mi candido perché chi lavora sul campo conosce le difficoltà reali degli iscritti», spiega Pitocchi. «Vorrei portare quella conoscenza all’interno del Consiglio, contribuendo ad un Ordine più vicino alle esigenze concrete dei colleghi».

Il suo obiettivo è chiaro: trasformare l’Ordine in un ente meno burocratico e più operativo, capace di ascoltare chi, tra scadenze e cantieri, rappresenta il motore tecnico del nostro Paese.

Visione e Futuro: Giovani e Istituzioni

Due sono i pilastri su cui poggia la visione di Pitocchi per il futuro della categoria:

Networking e Giovani: L’idea di creare uno spazio strutturato dove professionisti di diverse specializzazioni possano incontrarsi. Non solo un club, ma un vero e proprio acceleratore di opportunità, pensato soprattutto per i giovani ingegneri che cercano di farsi strada in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Dialogo con la Pubblica Amministrazione: Pitocchi punta a snellire i rapporti con Comuni, Regioni e Soprintendenze. L’obiettivo è creare un’interfaccia fluida e uniforme, che permetta agli ingegneri di essere non solo esecutori, ma interlocutori autorevoli nei tavoli istituzionali.

Una sfida di serietà

In un momento di grandi trasformazioni per l’edilizia e l’industria italiana, la figura di Federico Pitocchi si propone come un punto di equilibrio. Da un lato il peso di una storia familiare che garantisce serietà, dall’altro la dinamicità di un professionista che non ha mai smesso di guardare avanti.

Con la lista Ordine Futuro, la sfida è lanciata: riportare l’ingegnere al centro della società civile, partendo dall’ascolto e dalla presenza quotidiana. Un impegno che, per Pitocchi, è prima di tutto uno “spirito di servizio” verso una categoria che ama e che rappresenta con orgoglio.