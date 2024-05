Victor Osimhen non giocherà contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’attaccante nigeriano lamenta un fastidio ai flessori ed un problema al ginocchio.

ULTIM’ORA/ Infortunio Osimhen, arriva il responso: la decisione sulla sua presenza a Firenze

Il Napoli sarà costretto a fare a meno del suo attaccante venerdì 17 maggio 2024 nella trasferta di Firenze. Gli azzurri si giocheranno le residue speranze di qualificazione alla prossima UEFA Conference League senza il proprio bomber. Il numero 9 neanche ieri si è allenato, ma ha svolto solo terapie a causa del fastidio ai flessori e del problema al ginocchio che si trascina dall’ultima partita disputata dai partenopei contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona.

La squadra allenata da Francesco Calzona sarà obbligata a vincere contro la Fiorentina: il Napoli attualmente è nono in classifica, a 2 punti di distanza dai toscani di Vincenzo Italiano, che però hanno una partita da recuperare (contro l’Atalanta il 2 giugno). In caso di sconfitta, il club di Aurelio De Laurentiis sarà costretto a rinunciare a disputare per il quindicesimo anno consecutivo una competizione europea.

Un vero e proprio fallimento per gli ex campioni d’Italia, aggrappati in questo finale di stagione alla speranza di partecipare alla terza competizione continentale per importanza.