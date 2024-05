Riapre oggi 15 maggio 2024 il Bosco inferiore della Reggia di Portici. Dopo quattro mesi di lavori, avviati per la messa in sicurezza dell’area, la città potrà godere di uno dei suoi polmoni più apprezzati.

I lavori sono stati eseguiti dalla Città Metropolitana di Napoli, che ha impiegato la cifra di circa 900 mila euro per restaurare il parco. Il sindaco Enzo Cuomo e l’amministrazione comunale tutta, avevano ripetutamente sollecitato l’ex Provincia affinché si operasse il più velocemente possibile per restituire alla comunità il Bosco.

Queste le parole di soddisfazione del primo cittadino, riportate da Il Mattino: “Finalmente apriamo il Bosco inferiore, che unendosi a quello superiore della Reggia, diventerà un polmone dove far respirare bambine e bambini e far rigenerare, soprattutto, anziani e persone adulte. Avevamo chiesto ed abbiamo ottenuto che fosse la Facoltà di Agraria a gestire le manutenzioni arboree di entrambi i parchi, per creare condizioni di armonia per esigenze di fruizione e tutela. Parimenti faccio un appello alla Città Metropolitana affinché le meravigliose vasche borboniche del Parco superiore possano quanto prima, in sinergia con l’amministrazione comunale, trovare forme di fruizione al pubblico”.

Reggia di Portici, riapre il Bosco inferiore: info e orari di accesso al pubblico

A partire da oggi, 15 maggio, riaprirà il Bosco inferiore della Reggia con il seguente orario di apertura e chiusura:

Orario Estivo (1 aprile – 30 settembre): dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 18.30);

Orario Invernale (1 ottobre – 31 marzo): dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 16:00 (ultimo ingresso ore 15.00)

Bosco Superiore della Reggia di Portici – Parco Gussone (varco d’entrata a disposizione del pubblico Via Salute N°4 adiacente all’entrata dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno) sarà aperto al pubblico:

Orario Estivo (1 aprile – 30 settembre) dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00)