La bomba l’ha lanciata Marco Arcese, ex calciatore, attualmente allenatore del Pescara Calcio Academy, ai microfoni di Radio Radio Lo Sport. Antonio Conte sarebbe già alla ricerca della casa in cui abitare a Napoli: da giorni la moglie sta effettuando continui sopralluoghi nel capoluogo campano, concentrandoli soprattutto nella zona del Vomero.

Conte sta cercando casa a Napoli: “La moglie ha già scelto il quartiere in cui abitare”

Queste le parole di Marco Arcese ai microfoni di Radio Radio Lo Sport:

“Ho fatto una previsione, Conte andrà al Napoli, queste sono le mie notizie. Un amico dell’allenatore mi ha confessato che sta cercando casa, esattamente al Vomero. La moglie sta facendo già dei sopralluoghi per scegliere casa. De Laurentiis lo chiama 4-5 volte al giorno per portarlo al Napoli”.

Una suggestione, quella di vedere Antonio Conte al Napoli, che sta prendendo sempre più forma: negli ultimi giorni sono cambiate in tal senso anche le quote dei bookmakers, che danno il leccese come il grande favorito a subentrare sulla panchina azzurra allo scadere della stagione attuale.

L’ex commissario tecnico della nazionale italiana dovrebbe percepire un ingaggio che si aggirerà attorno ai 6-7 milioni di euro, più 2 di bonus al raggiungimento della qualificazione alla UEFA Champions League.