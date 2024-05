La trattativa tra Antonio Conte e la SSC Napoli è in stadio avanzato. A confermarlo sono anche le quote dei bookmakers, che solo pochi giorni fa davano Stefano Pioli come grande favorito a diventare il nuovo allenatore azzurro.

FOTO/ Nuovo allenatore Napoli, i bookmakers cambiano la loro preferenza: scavalcato Pioli

Rispetto alle quote delle settimane scorse, il candidato numero uno a sedersi sulla panchina dei partenopei ha un nuovo nome. Il tecnico del Milan Stefano Pioli è stato infatti spodestato da Antonio Conte, che è diventato il grande favorito per SNAI scendendo da 3,25 a quota 2,00.

Subito dopo si trova l’ex tecnico viola, a 2,25, mentre seguono distanti Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, ad una quota di 4,50.

Decisive in tal senso le ultime indiscrezioni emerse: ci sarebbe stato infatti un incontro molto importante sabato scorso a Torino tra Conte e alcuni dirigenti della SSC Napoli, che su indicazione del presidente Aurelio De Laurentiis, hanno dato vita ad una tavola rotonda con il leccese fondamentale per mettere nero su bianco i dettagli di un contratto su cui mancherebbero a questo punto solo le firme.