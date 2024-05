Torneo tra Turris, Juve, Milan e Inter: il Comune spende 20mila euro ma non pubblicizza l’evento

Il Comune di Torre del Greco ha stanziato la somma di 20mila euro per la realizzazione del quadrangolare tra le formazioni giovanili di Turris, Juventus, Milan e Inter. Il torneo si giocherà sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 allo stadio Liguori, una promessa mantenuta dal sindaco Mennella che annunciò l’evento in anteprima a VesuvioLive.it durante la puntata di Turris Live del 24 ottobre scorso.

Una Delibera della Giunta Comunale, la numero 100 del 7 maggio 2024, ha disposto il quarto prelevamento dal Fondo di Riserva Esercizio 2024. Nel documento di legge che “Il Dirigente del U. O. Servizio Sport, Impianti Sportivi e Tempo libero dott. Gennaro Russo unitamente al Sindaco avv. Luigi Mennella, ha richiesto un prelevamento dal fondo di riserva per alimentare il capitolo di spesa 1126.1 “Eventi sportivi” per l’importo di € 20.000,00 necessari alla realizzazione del quadrangolare di calcio tra le giovanili della squadra locale e quelle di Inter, Milan e Juventus, da finanziare mediante prelevamento dal fondo di riserva”.

Solo due settimane per pubblicizzare l’evento

Una somma importante ma adeguata, d’altra parte non è proprio uno scherzo ospitare le formazioni di Juventus, Milan e Inter nonostante si tratti delle formazioni giovanili. Se un appunto si può fare è il ritardo con cui si sono “trovati” questi fondi, con una tempistica che oggettivamente non consente all’amministrazione comunale di pubblicizzare il quadrangolare in modo adeguato poiché troppo a ridosso dell’evento. Se consideriamo che l’idea era stata annunciata dal primo cittadino circa sette mesi prima, si capisce come ci sarebbe stato tempo e modo per fare una campagna di comunicazione e raggiungere l’obiettivo del marketing territoriale.

L’annuncio a ottobre 2023

A ottobre Luigi Mennella affermò davanti alle nostre telecamere: “Sto lavorando ad un torneo per l’anno prossimo che era simile al famoso ‘Mattia Ascione’ per under 17. Una bella vetrina, perché poi dopo c’è il grande salto per questi calciatori, e speriamo che sia a livello internazionale. Stiamo lavorando e abbiamo invitato naturalmente la Turris, il Calcio Napoli, la Juventus, il Milan, la Lazio e domani mi incontrerò con alcuni rappresentanti del Real Madrid e del PSG. Speriamo che possa andare in porto, ma ripeto, stiamo lavorando. Sono cose difficili, abbiamo un assenso di linea di massima ma poi dobbiamo vedere a fine campionato a seconda delle esigenze delle squadre”. Alla fine dalla lista delle papabili avversarie sono emerse le tre formazioni settentrionali, per un torneo sicuramente interessante dove tanti ragazzi potranno in mostra.

