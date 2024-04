Aurelio De Laurentiis cancella la minaccia fatta nei giorni scorsi ai calciatori della SSC Napoli. Dopo la partita con la Roma disputata ieri pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, il patron di Filmauro è piombato negli spogliatoi e, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha fatto i complimenti ai ragazzi.

De Laurentiis piomba negli spogliatoi a fine gara, il retroscena: “Bravi, il ritiro non si farà”

Nonostante gli azzurri non abbiano vinto, al presidente è piaciuta la voglia messa sul terreno di gioco. Il match contro i giallorossi ha rappresentato per lui un buon punto di (ri)partenza, nonostante la classifica continui a piangere. Obiettivo quasi disperato della proprietà è quello di conquistare un posto in Europa per il quindicesimo anno consecutivo: arrivati a questo punto, non importa più la competizione.

Il Napoli, infatti, è attualmente ottavo in coabitazione con la Fiorentina, contro cui si giocherà un decisivo scontro diretto tra tre giornate. Basterebbe mantenere questo piazzamento per qualificarsi alla prossima UEFA Conference League, che come Champions ed Europa League vedrà il proprio format completamente stravolto.

Grazie a Juventus e Atalanta, qualificatesi alla finale di Coppa Italia, l’8° è diventato utile quantomeno ad accedere al terzo torneo continentale per importanza. Vedremo se gli ex campioni d’Italia saranno in grado di mantenerlo.