VIDEO/ Rovazzi, furto dello smartphone in diretta. E sui social: “Milano diventata Far West”

Durante una trasmissione in streaming su Instagram, il famoso youtuber e cantante Fabio Rovazzi è stato vittima di un furto mentre si trovava a Milano, precisamente in corso Garibaldi.

Fabio Rovazzi era impegnato a rispondere alle domande dei suoi seguaci, quando d’improvviso un individuo si è avvicinato alle sue spalle e gli ha strappato il telefono dalle mani. Nonostante il ladro sia riuscito a fuggire con il cellulare rubato, la trasmissione, a cui partecipavano circa 400 persone, è proseguita senza interruzioni.

Alcuni commentano con sarcasmo, sospettando che Rovazzi abbia orchestrato l’intera scena per fini pubblicitari. Altri, invece, difendono il cantante suggerendo che potrebbe essere stato vittima di un vero e proprio furto. La polemica si accende sui social, con opinioni contrastanti che si scontrano. In attesa di chiarimenti da parte dello stesso Rovazzi, il mistero attorno allo scippo resta irrisolto.

Tra i vari commenti sui social, uno dei più ironici è stato quello di un ragazzo di Napoli, che ha scritto: “Rovà, vieni qui da noi, stai più tranquillo”. Incredibilmente, in risposta non si è creata la classica shitstorm discriminatoria nei confronti della città partenopea, ma molti milanesi hanno rimarcato quanto il capoluogo lombardo sia in questo momento paragonabile al “Far West”: “Milano è diventata invivibile, pericolosissima”.

Quello che è sempre stato definito il centro economico del paese, negli ultimi anni ha effettivamente vissuto una clamorosa involuzione dal punto di vista della sicurezza: una vera e propria esclation di episodi criminali ha fatto balzare Milano in cima alle città meno tranquille del paese.