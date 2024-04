Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata per 2-2 con la Roma allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Roma 2-2, Calzona: “Non mi preoccupa il calendario, i malati da curare siamo noi”

Queste le parole di Calzona a Sky Sport: “Abbiamo peccato su due episodi. Sapevamo della forza della Roma per quanto riguarda le palle ferme. Ho fatto un cambio prima dell’angolo del 2-2 proprio per sopperire a questa situazione. Non è bastato, abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Non so che dire, l’unica cosa che posso raccontare sulla mia squadra è che hanno fatto una prestazione di orgoglio e qualità. Sono felice di questo”.

“La sostituzione Traorè-Ostigard prima del gol di Abraham è stata fatta proprio per evitare quello che poi è successo. Purtroppo non è bastato. È chiaro che la stagione è quella che è: i ragazzi si sentono il peso addosso della situazione non eccelsa, per così dire. Io però ho il dovere di farli allenare bene. Fino a oggi la Roma aveva segnato più di due gol a partita nella gestione De Rossi. Abbiamo concesso pochissimo, solo quelle palle ferme. Abbiamo fatto molto in fase offensiva: così di partite ne perdi poche”.

“Come esce la squadra da questa partita? Io esco rinfrancato: la squadra ha fatto una prestazione di cui sono contento. È chiaro che se non vinci diventa tutto più difficile. Dobbiamo guardare partita dopo partita, il calendario non è la mia preoccupazione. In questo momento i malati siamo noi, dobbiamo prima curarci e poi guardare gli avversari. Voglio che da qui alla fine giochiamo così”.

“De Laurentiis non ha bisogno dei miei consigli sul nuovo allenatore. Sarà lui a scegliere i suoi collaboratori e i calciatori perché ha una struttura alle spalle. Non sta certo a me dare consigli al presidente”.

“Sul gol di Abraham dovevamo attaccare più la palla, a Udine hanno fatto gol più o meno alla stessa maniera. Lo sapevamo, ma abbiamo fatto qualche piccolo errore. Oramai è andata, dobbiamo guardare avanti”.