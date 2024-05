Il Giro D’Italia nella giornata di ieri è sfrecciato per le strade della Campania con arrivo sul lungomare di Napoli. Tappa vinta da Kooij, mentre in classifica generale continua il dominio di Pogacar. Tra gli inseguitori anche il capitano della INEOS, Geraint Thomas che ieri pomeriggio nelle varie interviste rilasciate alla stampa ha attaccato duramente gli organizzatori per le tante difficoltà trovate sul percorso. Buche, strade sconnesse e rischio di cadute continuo, il Giro D’Italia a Napoli è stato un vero e proprio flop.

Thomas attacca gli organizzatori del Giro D’Italia, la tappa di Napoli è un flop

Il ciclista ai microfoni della stampa si è rivolto così dopo la tappa con arrivo sul lungomare di Napoli: “Si parla tanto di sicurezza, felice di essere arrivato indenne, ho rischiato di cadere più volte per colpa dell’asfalto sconnesso ed ho rotto una catena a 60km dall’arrivo. C’erano anche molte buche sulla strada. Si parla molto di sicurezza in questi giorni, ma in realtà non era sicuro. A volte siamo come i pagliacci da circo: si sentivano continuamente le catene saltare e non è carino. Anzi, è piuttosto spaventoso quando i ciclisti si avvicinano costantemente per sorpassarti”.

La polemica è poi passata sui social, con la Campania finita sotto accusa dopo la tappa di ieri pomeriggio. Premiato lo scenario ma non il percorso, definito pessimo da tantissimi addetti ai lavori. Nel frattempo oggi il Giro D’Italia vive del suo giorno di riposo con la giornata di domani invece che vedrà i protagonisti partire da Pompei per arrivare a Cusano Mutri, in una tappa caratterizzata da tanti sali e scendi in un complessivo di 142km. Prima poi di risalire l’Italia con tappa finale a Roma il prossimo 26 maggio.