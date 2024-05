L’Università Federico II di Napoli tra le migliori 2000 al mondo: la classifica

L’Università Federico II di Napoli perde 18 posizioni nella classifica mondiale 2024 degli atenei stilata dal Center World University Rankings (Cwur), passando dalla posizione 235 alla 253, ma si trova comunque compresa nel primo ristretto 1,3% degli atenei mondiali. Una tendenza negativa che condivide con le altre università italiane: perfino La Sapienza di Roma ha perso otto posizioni rispetto al 2023 piazzandosi al 124esimo posto. L’Università di Padova invece passa dal 171esimo al 173esimo posto, quella di Milano dalla posizione numero 180 alla 186.

L’Università Federico II di Napoli tra le migliori 2000 al mondo

I parametri considerati dalla classifica sono 4: qualità dell’istruzione, occupabilità, facoltà e ricerca. A penalizzare particolarmente l’Italia è il dato della ricerca, che a livello globale vede l’ascesa imperiosa degli atenei di altre nazioni, in particolare la Cina che ha aumentato gli investimenti nella ricerca del 33%.

La Top 10 italiana

La Federico II di Napoli si piazza dunque nella posizione 253 su 2000, la sesta tra quelle italiane. Sul podio troviamo La Sapienza di Roma (124), l’Università di Padova (173) e l’Università di Milano (186) davanti all’Università di Bologna (201) e all’Università di Torino (245). A completare la top ten per quanto riguarda l’Italia ci sono, in ordine, l’Università di Firenze (267), l’Università di Genova (286), l’Università di Pisa (288) e l’Università di Pavia (321).

La Top 10 mondiale: dominano USA e Gran Bretagna

Le Università più prestigiose al mondo restano quelle del mondo anglosassone, con Harvard che si conferma prima per il tredicesimo anno di fila. Completano il podio tutto statunitense il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford. Poi le inglesi Cambridge e Oxford, i primi due atenei pubblici, quindi Princeton, Columbia, la University of Pennsylvania, Yale e il California Institute of Technology.