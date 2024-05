Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Tegola Napoli, si ferma Osimhen: gli aggiornamenti sul suo infortunio

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina e lavoro tecnico-tattico sul campo 2. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Per Mario Rui personalizzato in palestra. Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia.

Da valutare nelle prossime ore i tempi di recupero dell’attaccante nigeriano: venerdì 17 maggio, tra quattro giorni, il Napoli scenderà in campo al Franchi di Firenze per affrontare i viola nella partita decisiva per la conquista della qualificazione alla prossima UEFA Conference League. Se gli azzurri dovessero perdere, diranno matematicamente addio alle velleità di accesso ad una competizione europea per il quindicesimo anno consecutivo.