Esempio si scusa sui social: “Oggi se c’è da criticare qualcosa sono io. Gli errori mi renderanno forte”

La Turris pareggia 3-3 a Teramo contro il Monterosi. I corallini riescono a recuperare dal 2-0 al 2-3 salvo poi farsi recuperare nel finale con un gol di Vano. I corallini hanno giocato una buona ripresa a differenza di un difficile primo tempo dove in pochi minuti sono arrivati i gol dei padroni di casa. Sul primo c’è l’errore di Stefano Esempio che si fa scippare palla da Bittante che poi trova Costantino in area piccola. Errore che nell’economia della partita non è costato caro, ma il calciatore dei corallini ha voluto chiedere scusa a tutti i tifosi della Turris sui proprio profili social.

Le parole di Esempio dopo Monterosi-Turris

Questo è il messaggio che ha voluto scrivere Stefano Esempio della Turris sui propri canali social per chiedere scusa ai tifosi e ai propri compagni per l’errore commesso sul primo gol: “Oggi vorrei chiedere scusa a tutti i miei compagni di squadra e a tutti i tifosi! Oggi se c’è da criticare qualcosa sono io! Io ringrazierò sempre i miei compagni di squadra che mi aiutato a resettare l’errore e continuare a giocare. Gli errori mi renderanno solo più forte!”.

Il difensore a mani basse è una delle pochissime note liete della stagione ed oggi è forse il suo primo errore in stagione. Al calciatore non si può dire nulla per quello che quest’anno ha fatto in campo. Ma queste scuse rimarcano solamente le qualità del calciatore anche fuori dal campo. I corallini torneranno a giocare venerdì sera alle 20:30 per l’ultima sfida del 2023 contro il Brindisi. Per la Turris dunque un altro scontro diretto da non poter fallire e soprattutto da dover vincere a tutti i costi, prima che la classifica possa peggiorare ancora, con le altre squadre che hanno fatto tutte punti tranne la Virtus Francavilla.