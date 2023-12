Turris, la rimonta non basta: col Monterosi è un beffardo 3-3

La Turris continua la sua striscia di pareggio e arriva il quarto di fila nella sfida contro il Monterosi. In una partita pirotecnica chiusa sul 3-3 i corallini riescono a rimontare il 2-0 iniziale passando sul 2-3 con i gol di Maestrelli, Nocerino e Maniero. Ma nel finale arriva la beffa con il gol di Vano che nega la vittoria ai corallini che manca da oltre due mesi. In classifica i corallini guadagnano un punto alla Virtus Francavilla, in attesa di vedere cosa farà il Sorrento.

La cronaca di Monterosi-Turris

La sfida si apre con la rete del Monterosi al 14′ con Esempio che si fa scippare palla aprendo una prateria a Bittante che serve Costantino in area e appoggia per l’1-0. La Turris prova a reagire e al 19′ viene annullata una rete a Maestrelli per un fallo in area a palla lontana. Il Monterosi risponde e trova il raddoppio, lo stesso Maestrelli atterra Frediani in area concedendo il penalty, alla battuta va Costantino che fa 2-0. I corallini si riversano in avanti, prima ci prova Maniero senza trovare fortuna e poi riescono ad accorciare le distanze al 44′ con Maestrelli che approfitta di un errore del portiere di casa e insacca il 2-1.

Nella ripresa la Turris aggredisce i padroni di casa riversandosi in massa in attacco. Il primo tiro è quello di Franco che trova Mastrantonio attento che manda in angolo. Al 57′ i corallini trovano il pari con Luca Nocerino che raccoglie un pallone in area e lo spedisce al volo di destro in rete. La Turris continua a spingere e trova anche il sorpasso con il ritorno al gol di Riccardo Maniero che raccoglie l’assist di Franco e insacca, nell’esultanza si arrampica in curva ospite per festeggiare con i tifosi corallini. Il Monterosi prova a reagire con Fantacci all 80′ ma spara alto da pochi passi. Pareggio che poi arriva all’86’ con Vano che è il più lesto su una palla in area e insacca il 3-3. Nel finale Nocerino ha una chance colossale a tu per tu col portiere ospite ma si allunga troppo il pallone e viene chiuso in corner.