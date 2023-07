Tra i nuovi acquisti in casa Turris non è passato inosservato l’arrivo del giovane centrale Alessio Maestrelli. Il calciatore in arrivo dalle giovanili del Frosinone fa tappa a Torre del Greco con un’eredità che dire pesante è poco. Il difensore infatti oltre ad avere come nonni Tommaso Maestrelli e Giuseppe Materazzi, due ex tecnici che a Roma sponda Lazio sono ricordati con memorie assolutamente positivel è anche il nipote del difensore Marco Materazzi. Proprio il centrale simbolo della storia recente dell’Inter e della cavalcata Mondiale in Germania del 2006 (indimenticabile il suo gol in finale contro la Francia e la famosa “testata di Zidane” all’interno della stessa partita).

La carriera di Maestrelli nel segno dei Materazzi ora vuole stupire la Turris

Alessio a differenza del fratello Andrea (volto noto della tv italiana con una partecipazione al Grande Fratello e di molte passerelle di moda) ha voluto continuare la storica tradizione della famiglia Materazzi per la gioia della mamma Monia (sorella dell’ex difensore dell’Inter). Il classe 2003 calcisticamente è cresciuto nelle giovanili della Lazio fino all’età di quindici anni, quando decide di passare al Tor di Quinto, dove per anni ha allenato il nonno Tommaso. Tappa durata una sola stagione perché il Frosinone mette gli occhi sul difensore che decide di portarlo nel suo settore giovanile e farlo crescere.

Al Frosinone in Primavera 2 mostra tutte le sue abilità diventando un punto fermo della squadra e soprattutto della difesa ciociara. Il calciatore infatti riesce a dare stabilità ed equilibrio segnando anche qualche gol, tra cui uno proprio contro la sua Lazio. Nel 2022, una settimana dopo quel gol alla Lazio, riesce ad esordire anche in prima squadra, quando il Frosinone si trova in trasferta dalla capolista Lecce e Fabio Grosso decide di lanciarlo nella mischia a partita in corso al posto dell’albanese Kalaj al 69esimo minuto.