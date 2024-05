Tragedia sfiorata nelle palazzine popolari di via Falcone a Caserta, dove un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il padre. I tempestivi soccorsi del 118 hanno evitato il peggio: il genitore, di 48 anni, è stato operato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dopo essere stato ferito al petto. Dopo l’intervento le sue condizioni si sono stabilizzate, anche se sono rimaste gravi.

Caserta, 17enne accoltella il padre per difendere la madre: “Non ce la facevo più”

Il ragazzo ha affrontato la situazione per difendere sua madre: dopo aver commesso il gesto, si è rivolto alle forze dell’ordine dichiarando loro di non farcela più ad assistere alle continue violenze domestiche. Dopo aver tentato di fermare suo padre senza successo, ha preso un coltello da cucina e lo ha ferito quasi mortalmente colpendolo al petto. La polizia è intervenuta immediatamente ed ha arrestato il ragazzo. L’arma è stata sequestrata e durante gli accertamenti è emerso che il ragazzo è uno studente di appena 17 anni. Questo violento episodio ha scosso la comunità locale e ha portato a una rapida azione delle forze dell’ordine per proteggere la famiglia coinvolta.