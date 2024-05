Giovedì sera inizierà la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Una stagione da incubo per la SSC Napoli, che però grazie alla possibilità di conquistare l’accesso alla prossima UEFA Conference League anche con il nono posto (se la Fiorentina dovesse vincere il trofeo), si regalerà un finale di campionato con un minimo di pathos.

Ultima giornata di Serie A, Napoli e Torino in contemporanea: le date e gli orari delle partite in programma

I viola giocheranno per primi contro il Cagliari già salvo, per poi concentrarsi sulla finale di Atene: gli azzurri ed il Torino, impegnati rispettivamente contro Lecce allo stadio Diego Armando Maradona e Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, giocheranno invece domenica alle 18 in contemporanea. Le squadre di Calzona e Juric sono infatti in lotta per conquistare la posizione privilegiata in caso di ‘ripescaggio’ europeo.

Una consolazione molto amara per quelli che un anno fa di questi tempi si erano già laureati campioni d’Italia, ma che almeno darà un minimo di senso ad una partita e ad una stagione che i supporters del Napoli si augurano terminino il prima possibile.

38^ GIORNATA

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo