Diletta Leotta ha subito e continua a subire gli insulti sessisti. “Mi fanno male – ha confessato in un’intervista al settimanale F – soprattutto perché la maggior parte di questi commenti proviene dalle donne. Un classico è: “Non puoi andare in giro vestita così“. Ma il più brutto è: “Sei qui solo per le tette“. Me lo disse una collega“. La presentatrice ha ricordato: “Ero giovane: mi ha ferito profondamente. Quella sera a casa ho pianto liberamente. Poi ho dimostrato la mia determinazione, ho studiato molto, mi sono laureata, in modo che nessuno potesse mai più dirmi una cosa del genere“.

Diletta Leotta e il sessismo: “Mi dissero ‘lavori solo per le tette’. Piansi tutta la notte”

“Non era proprio gelosia – ha detto la presentatrice di Dazn Diletta Leotta – È una strana competizione tra le donne, soprattutto quando ci troviamo in ruoli tipicamente maschili, come nel calcio. Si lotta tanto e vige la regola del chi prima arriva meglio alloggia. Sono convinta che se fossimo in maggioranza la rivalità si attenuerebbe”. Per quanto riguarda i commenti su Instagram, spesso duri e crudeli, la presentatrice ha confessato: “Ormai sono abituata, anche se le critiche colpiscono di più dei complimenti. Quando mi scrivono cose positive ignoro e passo oltre, quando mi insultano continuo a pensarci su. Ma se davvero ascoltassi tutti chiuderei il profilo”.