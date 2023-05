Subito dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, che ha dato il via alla grande festa scudetto per celebrare i campioni d’Italia, anche Diletta Leotta, la celebre inviata di Dazn, ha esaltato i successi degli azzurri. Pochi giorni prima aveva anche dedicato un commovente post alla figlia sull’esperienza partenopea vissuta sul campo.

Napoli, la festa scudetto incanta anche Diletta Leotta

“Il titolo va giustamente ad un Napoli capace di dare spettacolo in Italia ed anche in Europa. E’ la squadra che più di tutte, in serie A, si è imposta sulle altre, con un calcio bello da vedere ed efficace. Un calcio meraviglioso. Il lavoro di Luciano Spalletti merita tantissimi applausi“ – ha detto la Leotta.

E’ stata lei che ha cercato di consolare Decibel Bellini, speaker del Napoli, quando prima ancora del fischio di inizio del match contro la Salernitana è scoppiato in un pianto di gioia. Lei che ha seguito dal vivo la scalata degli azzurri, finendo per rimanere coinvolta da quel vortice di emozioni, mescolandosi alla gioia della squadra, del pubblico e del popolo partenopeo.

Un’esperienza che rimarrà indelebile nel suo cuore come raccontato da lei stessa, in un post diffuso subito dopo la vittoria, rivolto alla bambina che porta in grembo: “Un giorno ti racconterò di quel 4 maggio 2023 quando alle 22.37, in un’esplosione di gioia, il Napoli è diventato campione d’Italia”.

Ieri la città ha accolto i campioni allo stadio Diego Armando Maradona, dando il via ad un vero e proprio spettacolo a fine partita. Diversi gli artisti che si sono esibiti per omaggiare i campioni, tra fuochi d’artificio e giochi di luce. La festa è esplosa anche all’esterno dello stadio e per le vie del centro tra bandiere, striscioni e addobbi azzurri.