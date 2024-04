Il mare torna balneabile a Pietrarsa: tuffi consentiti dopo decenni di inquinamento

Il tratto di mare di Pietrarsa è nuovamente balneabile. Dopo decenni di divieto di balneazione a causa dell’inquinamento, i rilievi di ARPAC hanno riscontrato un miglioramento della qualità delle acque. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale pubblica periodicamente i dati sullo stato delle acque di balneazione, attività di cui informa le istituzioni e l’utenza.

Il mare di Pietrarsa torna balneabile

Dai primi rilievi 2024 è emerso che il tratto di spiaggia di Pietrarsa, davanti al lungomare di San Giovanni, è di nuovo balneabile. Questo importante risultato è stato conseguito grazie ad un lavoro intenso e sistematico, di Comune di Napoli ed ABC, che prosegue senza sosta.

L’area è di nuova classifica, per cui non è ancora disponibile il dato sulla qualità che può corrispondere a eccellente (azzurro), buona (verde), sufficiente (giallo) o scarsa (rosso). In quest’ultimo caso il mare non è balneabile. Nel caso di Pietrarsa il colore è bianco.

“Per la prima volta una spiaggia di Napoli Est diventa balneabile grazie agli importanti interventi sulle fogne, in fase di realizzazione a San Giovanni, che stanno dando i primi risultati concreti. Dall’anno scorso è stato possibile utilizzare le spiagge ai fini elioterapici, tranne piccole aree che sono state messe in sicurezza – informano dall’Assessorato alle Infrastrutture – Quest’anno finalmente anche i primi risultati positivi, che rendono balneabile la costa del Comune dal lato di Pietrarsa. Il dato è da confermare in seguito, ma testimonia la portata dell’attività in corso, in tema di depurazione, per restituire ai cittadini spazi e risorse da tempo sottratte alla pubblica fruibilità”. Il dati del programma di sorveglianza sulla qualità delle acque di balneazione sono disponibili sulla pagina di Arpac.