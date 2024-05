Cittadella dello sport, Mennella: “Sopralluogo con Malagò il 13 maggio”

Le parole del sindaco Luigi Mennella ai microfoni di Vesuvio Live sui temi più importanti di casa Turris e di tutto il movimento sportivo cittadino. Tra i temi la questione Curva Vesuvio che continua a non decollare e un aggiornamento sulla Cittadella dello Sport, di cui si aspetta la prima pietra depositata il prossimo settembre.

Le parole del sindaco Mennella tra Curva Vesuvio e Cittadella dello Sport

Sulla Curva Vesuvio dell’Amerigo Liguori?: “Mi occorre precisare che abbiamo lavorato e bandito due volte la gara e per due volte è stata deserta. E tra un bando e l’altro ci sono dei tempi, adesso rifaremo una terza gara un pò più ricca per fare tutta una serie di lavori, non solo per la curva, nella speranza che stavolta non finisca deserta. Ci siamo presi un impegno e questi lavori servono. Non so se la curva con altri 250 posti possa diventare un settore ospite dando così i distinti ai padroni di casa, stiamo vedendo e trovare una soluzione. Gare deserte? Perché il budget era troppo poco, ma questo potevamo dare, però ci riproveremo”.

Cittadella dello Sport e aggiornamenti in merito? Si muove qualcosa?: “Il problema è lo stesso, dipende dalla burocrazia. Domani abbiamo un incontro con i tecnici dove firmeremo un contratto, dopo altri incontri che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Domani firmeremo per la piscina che la cittadella con tutte le attività. Per settembre dovremo mettere la prima pietra e per questo motivo il 13 maggio alle ore 16:00 verrà Malagò che sarà ospitato per vedere il progetto e dove sorgerà la struttura. Però non parlo ancora di stadio, perché nel prossimo Consiglio Comunale dovremo fare variazioni di bilancio per un progetto definitivo per lo stadio, perché dobbiamo fare alcuni aggiustamenti”.