Nodo Curva Vesuvio, Mennella a Turris Live: “Senza certificazioni non possono partire i lavori”

Ieri sera nell’appuntamento settimanale con Turris Live abbiamo avuto il piacere di ospitare il sindaco Luigi Mennella e il vice sindaco Michele Polese con tutti i rappresentati delle realtà sportive di Torre del Greco, in una chiacchierata tra Turris e sport in generale. Tra i tanti temi toccati nel dibattito moderato dai conduttori Michele Massa e Stefano Esposito, con il sindaco Mennella abbiamo fatto una panoramica legata alla Curva Vesuvio dello stadio Amerigo Liguori e sul progetto del nuovo stadio che sorgerà nella Cittadella dello Sport.

Le parole del sindaco Mennella a Turris Live sulla Curva Vesuvio e sul nuovo stadio nella Cittadella dello Sport

L’argomento Curva Vesuvio è sicuramente quello tra i più caldi per i cittadini torresi amanti della Turris, la porzione di stadio definita anche “settore popolare” ha bisogno di alcuni aggiustamenti per rendere migliore l’esperienza dei tifosi che stabilmente occupano quello spicchio di stadio. Ecco le parole del sindaco sugli eventuali aggiustamenti annunciati qualche mese fa: “Abbiamo deliberato l’iter per questa famosa Curva Vesuvio per rendere gli aggiustamenti realtà, serve fare alcune verifiche e adesso siamo in fase progettuale per poi passare alla fase di attuazione, naturalmente i tecnici devono darci le certificazioni giuste, però stiamo già in buona fase, perché senza ciò non possiamo partire”.

Le parole del sindaco poi sulla costruzione del nuovo stadio nella Cittadella dello Sport: “Non amo parlare a vuoto, esiste una procedura in atto che ci dovrebbe portare nelle casse comunali una somma che ci possa consentire la realizzazione dello stadio. Noi vogliamo essere pratici e non parlare di fantasia, e proprio per la praticità circa 3/4 ore fa con i tecnici stavamo ragionando su alcune situazione per far rientrare un buon numero di euro che ci metterà in condizioni reali e se tutto deve andare come deve andare, con tutti gli scongiuri del caso riteniamo che tra qualche mese massimo si potrà iniziare davvero con la costruzione dello stadio”.