Il Napoli riesce a non vincere neanche stasera. Contro l’Udinese finisce 1-1, in virtù del gol di Success che al 92′ pareggia la rete di Osimhen, arrivata in apertura di ripresa. Gli azzurri rimangono ottavi, a -5 dalla Lazio e a +1 sulla Fiorentina, che però ha una partita da recuperare.

Complicato commentare l’ennesima partita buttata al vento, e l’undicesima con la porta violata. Qualcuno mandi velocemente avanti le lancette, questa stagione deve finire quanto prima.

Udinese-Napoli 1-1, Success al 92′ gela gli azzurri: qualcuno mandi avanti le lancette velocemente

Al 51′ cambia il risultato: Matteo Politano va via sulla destra, crossa al centro per Victor Osimhen, che di testa prende il tempo al diretto marcatore e batte imparabilmente Okoye.

All’80’ il nigeriano raddoppia su assist di Stanislav Lobotka, ma l’arbitro annulla dopo il check del VAR per posizione irregolare del numero 9.

All’84’ doppia grande chance per gli azzurri, ma prima Osimhen (parato), poi il neo entrato Traorè (murato), non riescono a trovare la rete.

All’87’ lo stesso Osimhen è costretto a uscire per un dolore al ginocchio: al suo posto ritrova il campo il Cholito Simeone.

Al 92′ l’Udinese trova il gol del pareggio con Success, che si gira troppo facilmente in area e batte da pochi passi Meret.