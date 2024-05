È stato un primo tempo da sbadigli quello tra Udinese e Napoli nel posticipo della 35esima giornata di Serie A. Le uniche azioni apparentemente pericolose sono state create da Jens Cajuste, che in un paio di occasioni è andato via sulla sinistra mettendo palloni al centro non capitalizzati.

Udinese-Napoli 0-0 all’intervallo: zero tiri in porta e tanta mediocrità

Udinese che si è limitata a difendere con ordine, creando due azioni offensive con conclusioni da fuori area che si sono spente larghe. Il Napoli ha mantenuto il pallino del gioco in maniera sterile per tutta la prima frazione, ma è davvero disarmante l’inefficacia dell’attacco.

Lindstrom sembra un pesce fuor d’acqua, Politano è stato totalmente assente ed avulso dalla manovra, Osimhen non è mai riuscito a rendersi pericoloso. È davvero inspiegabile come questa squadra sia diventata lontanissima parente di quella che solo un anno fa conquistava il terzo scudetto proprio nello stesso stadio.

Una stagione da dimenticare, che i tifosi del Napoli non vedono l’ora finisca. Per la cronaca, al quarto d’ora di gioco la gara è stata interrotta per omaggiare le vittime del terremoto che quarantotto anni fa devastò il Friuli provocando migliaia di vittime.