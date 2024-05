Per Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, il risultato di Udinese-Napoli potrebbe essere molto simile a quello di Sassuolo-Inter della scorsa settimana, che lui aveva ‘preannunciato’.

Secondo Criscitiello gli azzurri potrebbero concedere ai bianconeri allenati dal partenopeo Fabio Cannavaro, un risultato importante vista la complicata situazione di classifica, in virtù di un fantomatico scambio di favori visto il possibile passaggio di Samardzic proprio al Napoli.

Criscitiello getta ombre su Udinese-Napoli: “Stasera finirà come Sassuolo-Inter”

Queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello, in previsione di Udinese-Napoli di stasera:

“Nelle ultime 24 ore ho preso insulti per la trasmissione di ieri sera: chi vede Sportitalia le partite le può “leggere” prima. Con la vittoria del Sassuolo, adesso, l’Udinese è obbligata a vincere con l’amico Aurelio De Laurentiis. Al Cagliari il punto con il Lecce potrebbe non bastare più”.

“Sassuolo-Inter? Parlare dopo è per tutti. Venerdi su Sportitalia vi avevamo anticipato il finale del film. Stasera Udinese-Napoli. Il film sarà lo stesso. Il cinema diverso. E a giugno Samardzic potrebbe vedere da vicino il Vesuvio”.

Per la cronaca, Sassuolo-Inter era finita con la vittoria dei neroverdi per 1-0, contro una squadra già ‘sazia’ per lo scudetto conquistato qualche giorno prima.