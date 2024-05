Il sindaco Mennella a Vesuvio Live: “A breve avrò un incontro con Colantonio. Faremo di tutto per salvare la Turris”

Le parole del sindaco Luigi Mennella ai microfoni di Vesuvio Live sui temi più importanti di casa Turris. Dopo l’addio del presidente Colantonio e la richiesta di aiuto al Comune di Torre del Greco, il sindaco ha voluto dire la sua sulle vicende di casa corallina, spiegando che a breve ci sarà un incontro con l’ex presidente corallino.

Le parole sulla salvezza e l’addio di Colantonio: “Intanto è stata una salvezza sofferta, ho partecipato a vari incontri, sono stato anche in trasferta poi per una serie di impegni seguirla sempre allo stadio è difficile. La buona notizia è stata acciuffare la salvezza e adesso guardiamo avanti. Ho avuto una telefonata da Colantonio che mi ha anticipato un incontro e in questi giorni incontrerà l’oramai ex presidente. Il fatto che abbia dato le dimissioni, non significa che la società non esisterà più, vedremo i soci cosa vorranno fare”.

Aiuto a Colantonio?: “Torno a ripetere c’è stata una richiesta, ma non ho idea se con un incontro possiamo dare una mano alla società. E’ una società a responsabilità limitata e il Comune nell’attività con l’imprenditore ha poco a che fare. In qualità di Sindaco mi attiverò se necessario di aiutare la Turris se si troverà in difficoltà, come l’anno scorso. Io non so in questo momento la situazione, aspetteremo l’incontro per capire e vedremo cosa fare da parte nostra, ricordando che io sono obbligato a lavorare nel massimo ordine e trasparenza”.

Debito col Comune?: “Io non saprei perfettamente, perché i dirigenti gestiscono ed io non ho ancora fatto incontri. Sono tutte situazioni da vedere e capire a quanto ammonta il debito. Con la Turris faremo di tutto per fare in modo che la nostra squadra possa partecipare al prossimo campionato di Serie C”.