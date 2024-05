Futuro Turris, Stompanato rimane un’ipotesi: con Colantonio si intensificano i contatti, ma non è l’unico

Il futuro della Turris si decide in questo mese. I corallini dopo aver raccolto una miracolosa salvezza diretta nel finale di campionato, grazie alla vittoria di Brindisi, adesso guardano al lato societario. Settimana scorsa il presidente Colantonio (come anticipato ai microfoni di Turris Live) ha ufficializzato il suo addio dalla Turris, dopo sette lunghissimi anni tra Serie D e Serie C. Mentre il tempo scorre (decisive le date del 4 e 12 giugno) è impazzito il toto-presidente, con alcuni nomi che sono usciti alla ribalta, tra cui quello di Antonio Stompanato, già in passato socio alla Turris di Colantonio.

La Turris tra dubbi e incertezze, Stompanato in lizza ma non è l’unico

Antonio Stompanato, titolare del gruppo La Tirrenica, realtà leader nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di pesce fresco, congelato e surgelato non è la prima volta che si avvicina al mondo Turris. Già qualche anno fa era tra gli sponsor leader della squadra corallina, salvo poi lasciare dopo una sola stagione. La sua azienda è diventata rapidamente una solida realtà, con oltre quattrocento dipendenti tra le varie sedi, con un patrimonio in crescita costante. Ma non è l’unico nome che nelle ultime ore sta girando.

Senza dimenticare la candidature iniziale di Vincenzo D’Oriano, nome che qualche settimana fa si faceva sempre più insistente sulla causa corallina. Altri addetti ai lavori si stanno muovendo per la Turris, per ora tutti interessamenti iniziali, nessuno è arrivato a portare un’offerta concreta sulla scrivania della Turris. La settimana in cui entriamo sarà sicuramente molto calda sotto questo aspetto, i corallini hanno necessità di arrivare al mese di giugno con un chiaro societario ben definito per non avere problemi di nessun tipo. Ma almeno per ora serve calma e ogni scelta dovrà essere ragionata per il bene della Turris.