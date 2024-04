Il clima all’interno dello spogliatoio della SSC Napoli è sempre più insostenibile. Emergono ulteriori indiscrezioni circa le decisioni assunte da società e allenatore nei confronti della squadra in questa complicatissima settimana. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico si sarebbe rifiutato di assecondare la richiesta di Di Lorenzo e compagni: i calciatori avrebbero chiesto al mister di fare da intermediario tra loro e la società, convincendola a cancellare il ritiro pre-Roma.

Polveriera Napoli, Calzona rifiuta una richiesta della squadra: azzurri in ritiro da stasera

Richiesta rimandata in maniera ferma ai mittenti da Calzona, che sposa totalmente la politica di De Laurentiis, e continua a sottolineare alla squadra come il tempo delle carote sia finito. I partenopei, che saranno in ritiro da questa sera in un hotel di Caserta, rischiano di tornare in albergo da martedì prossimo qualora la partita con la Roma non desse i frutti sperati. Lo spettro del ritiro ad oltranza, con partenza anticipata a sabato per Udine (si giocherà lunedì 6 maggio), è dietro l’angolo, e solo una risposta sul campo dei calciatori potrà far cambiare idea alla proprietà.

Lo stesso Calzona ha scelto di non usare più la mano leggera con i suoi calciatori: il suo “dobbiamo avere rispetto per i tifosi e per chi ci paga” è diventato un vero e proprio mantra a Castel Volturno. La possibilità di andare in Europa per il quindicesimo anno consecutivo esiste ancora, anche se la UEFA Champions League è diventata un miraggio. Adesso è arrivato il momento di dimostrare il proprio valore, poi a fine anno si tireranno le somme.