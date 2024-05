Finalmente ci siamo. Il 1° luglio 2024 riaprirà a Napoli la Linea 6 della Metropolitana. Da Fuorigrotta, i treni condurranno i passeggeri fino a piazza Municipio, dove si potrà raggiungere, passando alla Linea 1, il Vomero, Chiaiano o in direzione opposta la Stazione Centrale di Napoli.

Apertura Linea 6 della Metropolitana, c’è la data: da Fuorigrotta si potrà arrivare a Chiaia

La Linea 6 si svilupperà per circa 5 chilometri e mezzo: passerà per le stazioni di Mostra, il capolinea con interscambio per la stazione Campi Flegrei (Linea 2 gestita da Trenitalia) e per la stazione Mostra – Stadio Maradona (Linea Cumana, in gestione all’Ente Autonomo Volturno).

Da lì proseguirà verso Augusto, Lala, Mergellina (dove c’è l’interscambio con la Linea 2 di Trenitalia), Arco Morelli-Repubblica, San Pasquale (dove si potrà scegliere di cambiare Linea – stazione Amedeo – o passare alla funicolare di Chiaia), e Chiaia, per poi giungere al capolinea di piazza Municipio. Lì si potrà usufruire dell’interscambio con la Linea 1 della metropolitana.

La riapertura della Linea 6 arriva dopo oltre 10 anni di chiusura per lavori, che andavano avanti da circa 40. Un vero e proprio evento che consentirà alla mobilità urbana di fare un netto passo in avanti verso un’idea di fruibilità ottimale dei servizi cittadini.