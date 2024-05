Capodimonte, donna aggredita dal marito: la denuncia della figlia fa arrestare il padre

Ennesima triste e orrenda pagina di cronaca a Napoli. Questa volta la violenza si è consumata a Capodimonte nella giornata di ieri. Gli agenti di Polizia hanno arrestato un 38enne per aggressione domestica nei confronti della moglie, una delle tante che l’uomo (secondo quanto raccolto) ha attuato sulla donna. Questa volta a salvare la moglie è stata la giovane figlia che ha avvisato le forze dell’ordine, che poi hanno potuto successivamente fare irruzione e arrestare l’aggressore.

Donna aggredita e salvata dalla figlia, padre arrestato a Capodimonte

Il tutto come detto in precedenza si è consumato nella giornata di ieri. L’uomo non era la prima volta che usava la violenza nei confronti della moglie (come la donna ha poi raccontato agli inquirenti), ed è stato arrestato dopo la segnalazione della figlia. Gli agenti una volta entrati nell’abitazione hanno trovato la donna in forte stato confusionale per colpa della violenza subita e di alcuni colpi sulla sua testa. La motivazione dell’aggressione è legata ad una futile discussione, che si è trasformata rapidamente in tragedia sfiorata.

L’uomo, un 38enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La Polizia di Stato, ancora una volta, si schiera a fianco delle vittime di violenza domestica. Invitando chiunque subisca abusi a denunciare. Da lodare il gesto della giovane ragazza, che per difendere la madre è corsa a cercare aiuto, con la situazione che poteva diventare tragica nel caso l’aggressione fosse continuata. Spaventa sempre di più questa assurda situazione, che si espande a macchia d’olio, con casi che aumentano giorno dopo giorno. L’invito è quello di segnalare ogni minimo episodio alle autorità competenti: solo così c’è speranza di fermare questo orrendo e tremendo fenomeno.