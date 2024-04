Napoli diventa un anime e, nel giro di poche ore, il video viene visualizzato milioni di volte sui social. L’autore è Vincenzo Convertini, docente e social media manager pugliese che, dopo aver cartonizzato città della sua regione come Bari e Martina Franca, ha pubblicato anche un filmato dedicato alla città partenopea.

Napoli diventa un anime: il video del docente pugliese Vincenzo Convertini

Dal Vesuvio a Piazza del Plebiscito, dal lungomare ai vicoli del centro storico e San Gregorio Armeno, sono ritratti alcuni luoghi simbolo della città. Non mancano alcuni personaggi noti, non senza una vena di ironia: Gigi D’Alessio e Geolier, ma anche Donato con mollica o senza ed un femminiello napoletano divenuto celebre sempre sui social per un video ironico in cui elencava le qualità di un certo Carmine.

Chi è Vincenzo Convertini: l’intervista a Vesuviolive.it

Vincenzo Convertini è un insegnante di musica, di corno Francese nello specifico, del Liceo Casardi di Barletta. È inoltre un social media manager e naturalmente un professore d’orchestra. A VesuvioLive.it ha spiegato com’è nata questa idea e quali risvolti potrebbe avere.

Come mai dopo Bari, Martina Franca e altre località pugliesi ha fatto il video su Napoli? Prossimamente ne farà altri?

Essenzialmente, dopo il successo di “Bari” volevo parlare di una città che avesse da dire in una maniera abbastanza simile. Casualità ha voluto che proprio in quella settimana ci sia stata una data al politeama di Napoli di un minitour con l’orchestra Filarmonica Pugliese dove abbiamo eseguito La Traviata. Non ci ho pensato due volte: volevo parlare di Napoli. Una città incredibile che si era in qualche modo già prestata a questo argomento (mi viene da pensare alla stagione di JoJo, o alle puntate di Lupin). Sicuramente farò le città più importanti d’Italia (uno su Lecce é in lavorazione) poi vedremo come far evolvere il tutto.



In che modo li realizza?

Vengono scelti degli spezzoni di filmati già esistenti e con un tecnica simile a quella del rotoscopio vengono ricalcati i lineamenti dei soggetti e dei luoghi presenti nei filmati. Non è un filtro, è intelligenza artificiale. Per la colonna sonora utilizzo tre programmi messi in collaborazione e poi l’ultimo passaggio del montaggio prevede l’utilizzo di un normalissimo software per l’editing.

Qual è lo scopo dei suoi video? Pensa che possano essere un modo di comunicare e creare curiosità intorno alle città protagoniste dei filmati, soprattutto quelle meno interessate da flussi di visitatori?

Credo che siano un forte strumento di comunicazione, sicuramente per parlare delle curiosità del luogo ma anche per indirizzare una persona alla visita del posto. Per esempio, col mio primo video ho voluto parlare della bombetta di carne e della faida culinaria tra Cisternino (dove sono anche consigliere comunale) e Martina. Un sacco di persone mi hanno chiamato dicendomi che i loro clienti avevano visto il video. Quindi, è una specie di invito alla visita del luogo e sempre un invito a provare il prodotto tipico.