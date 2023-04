Decibel Bellini piange di gioia: nelle sue lacrime quelle di tutto il popolo napoletano

Decibel Bellini, celebre speaker del Napoli, piange di gioia allo stadio Diego Armando Maradona, dopo aver annunciato i nomi dei giocatori pronti a scendere in campo per segnare la storia del club, letteralmente a un passo dallo scudetto dopo la vittoria dell’Inter a San Siro.

Decibel Bellini in lacrime per il Napoli: il sogno scudetto è vicino

In diretta per DAZN, raggiunto da Diletta Leotta che gli chiede cosa sta provando in quel momento dice: “Sono senza voce per tanti motivi, è un sogno. Parlo ed ho i brividi. Tanti anni di stadio, pioggia, freddo”. Poi non riesce a trattenere le emozioni e scoppia in un pianto di gioia.

Si mette le mani davanti al viso, si scusa perché non riesce a parlare mentre Cristian Maggio lo attira a sé e abbracciandolo sussurra: “Ecco cosa vuol dire essere napoletano”. Ed è proprio vero, perché il suo stato d’animo è quello dell’intero popolo partenopeo, felice e commosso per quel traguardo che si appresta a diventare realtà.

Gli azzurri sono in campo, accompagnati dal coro e dal calore dei tifosi che si sono riversati non solo sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona ma anche all’esterno. In città la festa è esplosa già dalle prime ore del mattino e già da settimane si è ormai colorata di azzurro. Ora è quasi fatta, manca soltanto l’ultimo tassello, quello della partita decisiva contro la Salernitana.