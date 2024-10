Crolla il solaio, nel palazzo c’erano 2 uomini: uno è precipitato da un’altezza di 4 metri

Questa mattina a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, a seguito del crollo improvviso del solaio di un palazzo sono rimasti feriti due uomini, entrambi agenti immobiliari in servizio sul posto.

Crollo a Santa Maria Capua Vetere: due uomini salvati

L’episodio si è verificato poco prima delle 11 ed ha coinvolto un vecchio stabile situato in via Roma. Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta è giunta su luogo per le operazioni di messa in sicurezza e salvataggio delle vittime.

Pare che una parte del solaio si sia staccata dall’antico edificio proprio mentre due agenti immobiliari stavano effettuando un sopralluogo in zona. Uno dei due uomini è precipitato nel vano sottostante, cadendo da un’altezza di circa 4 metri, mentre l’altro, che ha assistito alla scena senza poter intervenire, è rimasto bloccato su un terrazzo esterno.

Allertati immediatamente, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto e hanno prestato assistenza al personale del 118 nel soccorrere l’uomo caduto. Con l’ausilio di un’autoscala, inoltre, i soccorritori hanno provveduto a far scendere in sicurezza l’altro agente immobiliare, rimasto bloccato ai piani alti. Dopo aver completato il salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera struttura per evitare ulteriori rischi.