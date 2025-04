Buongiorno si racconta: “Conte ci ha trasmesso la cazzimma, devo ringraziarlo tanto”

Alessandro Buongiorno si racconta ai microfoni di Betsson Sport rispondendo a delle domande sulla sua esperienza al Napoli.

Buongiorno a tutto tondo, dal rapporto con Conte al Napoli

Se dovessi descriverti con una parola, chi è Alessandro Buongiorno? “Mi definirei una persona determinata, che dà sempre il massimo impegno in tutto ciò che fa”.

Che musica ascolti? “Mi piacciono il reggaeton e il rap. Da quando sono arrivato a Napoli ho iniziato ad ascoltare più spesso Geolier, che mi piace molto. Quindi direi che questi sono i generi che seguo di più”.

La musica ti aiuta? Per esempio, prima di una partita la usate davvero per concentrarvi? “Sì, senza dubbio. Quando siamo ancora in hotel, mentre ci prepariamo per raggiungere lo stadio o durante il tragitto, ascolto sempre musica per entrare nella giusta mentalità”.

Spesso vi vediamo scendere dal pullman con le cuffie: è una scelta scenografica o la ascoltate davvero? “No, no, la ascolto davvero. Fa parte della mia routine pre-partita”.

Hai una canzone specifica che ascolti prima di entrare in campo? “Non ne ho una fissa, ma rimango sempre su questi generi, scegliendo brani che mi aiutano a concentrarmi”.

C’era un giocatore a cui ti ispiravi da bambino? “Fin da piccolo guardavo tanti video su YouTube di Maldini, Nesta, Cannavaro e, in generale, dei grandi difensori italiani. Ho cercato di prendere spunto da loro e imparare il più possibile”.

Dal punto di vista stilistico, a chi pensi di assomigliare di più? “Forse tra questi a Nesta. Un altro difensore che ho seguito molto e che ammiro per carisma e personalità è Sergio Ramos”.

L’attaccante che ti ha messo più in difficoltà? “Quando ero a Torino, Romelu Lukaku è stato sicuramente il più difficile da marcare, sia quando giocava nella Roma che all’Inter. Meglio averlo come compagno di squadra che come avversario! Per prepararmi alle partite, studio molti video degli attaccanti per capirne movimenti e abitudini”.

Come analizzi gli avversari? Su YouTube o avete strumenti dedicati? “Abbiamo un’app specifica fornita dallo staff tecnico, che uso non solo per studiare gli attaccanti, ma anche per rivedere le mie partite e analizzare i miei movimenti. È uno strumento più affidabile rispetto a YouTube”.

Un campione del passato contro cui avresti voluto giocare? “Mi sarebbe piaciuto affrontare Ronaldo il Fenomeno. Era un attaccante incredibile, un campione assoluto. Se devo fare un nome, scelgo lui”.

Dal Torino al Napoli: che differenze hai trovato e come ti sei ambientato? “Lasciare la mia famiglia e i miei amici è stato un grande cambiamento, perché vivere da solo è un’esperienza diversa. Ma qui a Napoli mi sono subito sentito a casa, ho trovato persone accoglienti sia dentro che fuori dal mondo del calcio”.

Avevi già parenti a Napoli? “Sì, i miei nonni sono originari di qui: mia nonna è di Napoli, mio nonno della provincia di Avellino. Ho anche diversi parenti a Cardito”.

Come ti stai trovando con Conte? Qualcosa che ti ha colpito particolarmente? “Sicuramente la grinta che ci trasmette e il suo modo di comunicare la cazzimma. È un allenatore molto aperto al dialogo, una qualità rara soprattutto per tecnici del suo livello. Allo stesso tempo, però, ci chiede tanto sia a livello di lavoro che di atteggiamento”.

Con quale compagno andresti al mare? “Di Lorenzo”.

E per una serata tranquilla con pizza e film? “Raspadori e Meret, sono i più tranquilli”.

Una gita in montagna? “Servirebbe un tipo avventuroso, direi Ngonge. Ma in generale ci divertiamo molto tutti insieme”.

Avete un gruppo WhatsApp di squadra. Sei quello che scrive “buongiorno” ogni mattina? “Ahah, in realtà è uscito anche uno sticker con la mia faccia che gira in chat: ormai lo vedo ovunque! Spesso questi meme li condividiamo nel gruppo o li appendiamo negli spogliatoi”.