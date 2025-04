Uccide Sara a 22 anni, la mamma di Stefano: “Mio figlio è buono, ha dei sani principi”

In un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Tg 24, e diffusa anche nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, la mamma di Stefano Argentino, il 26enne accusato dell’omicidio di Sara Campanella, è intervenuta sulla tragedia avvenuta a Messina, che ha sconvolto l’intero paese.

Omicidio Sara Campanella: parla la mamma di Stefano Argentino

Sara stava raggiungendo la fermata dell’autobus, subito dopo aver terminato il suo turno da tirocinante in ospedale, quando sarebbe stata brutalmente aggredita dal 26enne, suo collega dell’università. Pare che il ragazzo nutrisse una sorta di interesse ossessivo nei confronti di Sara, infastidita da circa due anni dai suoi comportamenti insistenti e da continui pedinamenti.

Sarebbe stato proprio il ragazzo a confessare l’omicidio nel corso dell’interrogatorio descrivendo Sara “fredda e distaccata”. Sarebbe stato questo interesse non corrisposto a scatenare in lui l’intento di mettere fine ad una giovane ragazza di soli 22 anni che avrebbe più volte, pacatamente e con garbo, allontanato il collega, senza nutrire in lui alcuna forma di illusione.

“Mio figlio è un ragazzo tranquillo, sereno, introverso, buono. Chi lo conosce, io spero che possiate rintracciare i compagni di Stefano perché io posso essere la mamma di parte ma è la verità quello che sto dicendo. Stefano è stato sempre un ragazzo molto buono, studioso, è andato sempre bene a scuola. Ha dei sani principi. Purtroppo non me lo spiego. So che ha sbagliato, non doveva farlo e sono addolorata. Sono due le famiglie che stanno soffrendo. Mi aveva detto che questa ragazza gli stava molto simpatica e che era una persona solare. Non ha mai detto di essere fidanzato con lei” – ha detto la mamma di Stefano in lacrime.

“C’è grande tristezza, mi dispiace molto per la famiglia di Sara e siamo due famiglie a soffrire, per motivi diversi. Io sono mamma e mi dispiace tantissimo veramente. Sono anche io in una tragedia, l’ho mandato poco fa già a dire che mi dispiace. Sono una persona umana, siamo persone umane tutti, è ovvio che mi dispiace. Non me lo spiego completamente” – ha concluso.