Lite familiare finisce nel sangue a Napoli: accoltellata una donna di 48 anni

Una donna, titolare di una nota pizzeria del centro storico di Napoli, è stata accoltellata al torace nel corso di una lite familiare sfociata per motivi ancora da accertare. Trasferita d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Lite a Napoli: accoltellata titolare di una pizzeria

Stando a quanto emerso, l’aggressione si sarebbe verificata al culmine di una lite familiare, probabilmente per mano di una persona sconosciuta. La donna, una 48enne a capo di una nota e frequentata pizzeria nel cuore di Napoli, è stata accoltellata all’addome.

In pochi minuti sarebbe stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stata presa in carico dal team dei medici. La vittima avrebbe riportato una profonda ferita sulla parte destra del torace ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è ancora tutta da accertare, non è chiaro per quale motivo sia esplosa la discussione né le modalità della brutale aggressione. Saranno le forze dell’ordine a ricostruire con chiarezza l’episodio, individuando eventuali responsabili.