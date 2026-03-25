Paura nel Napoletano, tragico incidente sul lavoro al porto: grave un operaio di 39 anni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina al porto di Pozzuoli: un operaio è rimasto gravemente ferito, finendo all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: grave un operaio 39enne

Stando a quanto reso noto dall’Ansa, a causare l’incidente sarebbe stata la catena di una gru che, spezzandosi, avrebbe travolto tre operai di una ditta privata, impegnati sul posto per terminare i lavori al pontone galleggiante.

Ad avere la peggio sarebbe stato un 39enne mentre gli altri due colleghi risulterebbero soltanto lievemente feriti. L’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la Polizia e la Capitaneria di Porto. Saranno le indagini a chiarire la dinamica esatta della vicenda.