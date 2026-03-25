VIDEO/ Vergogna a “La Zanzara”, due ospiti arrivano alle mani mentre Cruciani se la ride

Ah, La Zanzara non delude mai quando si tratta di trasformare il dibattito in un vero e proprio ring! L’ultima puntata ha visto esplodere un autentico scontro tra Dario Baldi, il giornalista fiorentino noto per il suo stile tagliente, e Modou Gueye, che non ha certo fatto sconti con le sue repliche altrettanto aggressive. Lo scambio di battute, rapidamente degenerato in spinte verbali e gesti minacciosi, ha rischiato di trasformarsi in un vero e proprio alterco fisico: un “faccia a faccia” che avrebbe fatto impallidire qualsiasi programma di lotta televisiva.

E lì, nel mezzo di questa escalation, Giuseppe Cruciani mostra tutta la sua doppia faccia da conduttore: da una parte cerca di mantenere il controllo, dall’altra sembra quasi godere del caos, mandando la pubblicità come se stesse lanciando una bomba d’acqua sul fuoco e lasciando ai collaboratori il compito disperato di separare i contendenti. La scena è al contempo grottesca e inquietante: microfoni che tremano, mani che si agitano, toni che si alzano… tutto per un dibattito che dovrebbe essere “giornalistico”.

E, in sottofondo, la voce di David Parenzo, disgustato e stizzito dal collegamento da Roma, commenta ogni momento con un misto di incredulità e esasperazione: “Ma davvero siamo a questo livello?”, sembra ripetere con ogni frase. Il risultato è un surreale spettacolo di aggressività mascherata da confronto culturale, dove la verità e il ragionamento passano in secondo piano e ciò che resta è la sensazione che, a La Zanzara, il dibattito serva più a creare shock mediatico che a informare.